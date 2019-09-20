الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسنفذت وحدة البرامج والأنشطة بالتعاون مع قسم العلاج الطبيعي بدار الرعاية الاجتماعية للمسنات ومركز التأهيل الشامل بالدرعية ومركز التأهيل الشامل بالقدس التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار ( دور العلاج الطبيعي في تحسين جودة الحياة لكبار السن) و ( الألم المزمن ) وذلك بحضور 84 من موظفات هذه المراكز .تضمنت الفعالية محاضرة تعريفية عن العلاج الطبيعي وتحسين جودة الحياة لكبار السن ألقتها ندى باسويدان المعيدة بجامعة الأميرة نورة بالإضافة إلى مشاركة أخصائية العلاج الطبيعي بالدار هدى الصعيب ، حيث قامت بالتعريف عن قسم العلاج الطبيعي والخدمات المقدمة لكبار السن بالدار والتي تخللها توزيع البروشورات والتوزيعات من قسم العلاج الطبيعي بالدار.واشتملت الفعالية المقامة في مركز التأهيل الشامل بالدرعية على محاضرة بعنوان (مقدمة عن العلاج الطبيعي) ألقتها أخصائية العلاج الطبيعي روان الحقباني من (مركز قوة الحركة) إضافة إلى إقامة ركن للاستشارات وبالانتقال إلى مركز التأهيل الشامل بالقدس، ومثل ذلك أقيمت محاضرة توعوية عن (مفهوم العلاج الطبيعي) و(مفهوم الجنف.. وطرق علاجه) ألقتها الأخصائية جوزاء عبيد.يذكر أن دور الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات ومراكز التاهيل الشامل تضع الرعاية النفسية للمقيمين ضمن أهم أولوياتها ومتابعة علاجهم والحرص على مشاركتهم في البرامج والأنشطة التي تستهويهم وتساعدهم في أن يعيشوا حياة مستقرة وهادئة تحت عناية وإشراف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المراكز.// انتهى //00:04ت م0354