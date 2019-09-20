عرعر 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسانطلقت اليوم أولى فعاليات الهيئة العامة للترفية بمناسبة اليوم الوطني لـ"89 " للمملكة في مدينة عرعر، وذلك على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحي المساعدية تحت شعار "الهمة حتى القمة " .وتنوعت الفعاليات والتي شملت جميع الفئات العمرية، منها: العروض المتجولة ، المسرح الموسيقي ، الفرقة الشعبية، عربات الطعام المتنقلة "، بالإضافة إلى الأكشاك الخاصة ببيع الأسر المنتجة والفنون التشكيلية.الجدير بالذكر أن فعاليات اليوم الوطني تستمر حتى تاريخ 23 سبتمبر في مدينة عرعر على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بعرعر لكافة الفئات العمرية.// انتهى //00:05ت م0356