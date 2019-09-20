الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسدعمت جمعية ابن باز للتنمية الأسرية 89 مستفيداً، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ89، وذلك بإعانة زواج بمقدار 10,000 ريال لكل مستفيد، مع تقديم دورة تأهيل المقبلين على الزواج، ستسهم - بعون الله - في تأهيلهم للحياة الزوجية والأسرية، بإكسابهم جملة من المهارات اللازمة لإنجاح علاقاتهم بزوجاتهم وأسرهم.وأكد أمين عام الجمعية الدكتور علي الرومي أن هذا الدعم يأتي احتفاء بيوم الوطن الـ 89، مؤكداً أن هذا اليوم بلا شك عزيز على قلوبنا جميعاً، إذ ‏نستلهم منه الهمة لبلوغ القمة في مختلف الشؤون، لاسيما شؤننا الجتماعية، وتحديداً الأسرية، بوصف الأسرة أول لبنة من لبنات المجتمع، مشيراً إلى أن استقرار الأسرة طالما كان وراء الإنجازات التي تمثل نتاج مخرجاة الأسرة، لذا فإن بناء هذا الوطن الكبير، وما تحقق له من مكتسبات، جاء نظير الترابط الاجتماعي بين أفراده مكونين بهذا الترابط لحمة وطنية قوية، تعززها التربية واستقرار الأسرة التي تقوم على مبادئ وقيم حميدة استمدتها من دينها الإسلامي الحنيف أولاً ومن ثقافتها وتقاليدها الرصينة الراسخة، التي دائماً ما كان الطموح والريادة سمة ميزت أبناء هذا الوطن عموماً، وتفانيهم في المحافظة على مكانة وطنهم والارتقاء به كحاضن للعالم العربي والإسلامي والإنساني.//انتهى //00:28ت م0357