ينبع 20محرم 1441هـ الموافق 19سبتمبر 2019م واسدشّـن محافـظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، اليوم، مبادرة "حينا أخضر"، المتبناه من قِبَلِ فـريق الديوانية التطـوعي بمـحافظة ينبع، وبمشاركـة ورعـاية جهات حكومـية وأهلية بالمحافظة.واستهدفت الـمـبادرة أحياء محافظة ينبع وحي العزيزية بمنطقة المدينة المنورة، وأماكن لتنفيذ المبادرة كالمنازل والـمـدارس والـمـساجد والحدائق، إذ تقدّر عدد الشتلات نحو 700 شتلة زراعية تم توفيرها عن طريق مـكـتب وزارة البيئة والـمـياه والزراعة بمـحافظة ينبع.وتهدف المبادرة إلى تشجير وزراعة شتلات في مختلف أحياء بينبع وزراعة الأشـجار، الـتي تناسب بـيـئـة المملكة، والإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه الزراعة، الواردة في مضامين برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 ، بما يضمن مشاركة فعالة من جميع أفراد المجتمع.// انتهى //00:49ت م0360