جيزان 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه وبالإشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة من نوع هايلوكس بصدم شابّين عمداً بعد ترجلهما من مركبتهما أمام أحد المواقع التجارية بمحافظة أبي عريش مساء يوم الأربعاء 1441/1/19هـ ما نتج عنه إصابتهما ، وفراره من الموقع مترجلاً، فقد بادر الجاني بتسليم نفسه لمركز شرطة أحد المسارحة ، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وشرطة منطقة جازان، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.// للصحف // // انتهى //01:31ت م0361