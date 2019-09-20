جدة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسانطلقت اليوم أولى فعاليات الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني "89 " للمملكة في محافظة جدة تحت شعار "الهمة حتى القمة " والتي أقيمت بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وطريق الكورنيش.وبدأت الفعاليات بالعرضة النجدية و الفنون الشعبية لعدد من مناطق المملكة ثم مسيرة لعروض الأزياء التي تمثل الموروث السعودي الثقافي إلى جانب عروض ومقطوعات موسيقية لأغاني وطنية بالمسرح الموسيقي.كما اشتملت الفعاليات على شاشة العرض الحي وعربات متنقلة للطعام وورش عمل للأطفال لمشاركتهم في الاحتفال بهذه المناسبة واختتمت الفعاليات بالألعاب النارية التي أضاءت سماء الفعاليات ونالت استحسان أهالي وزوار المحافظة.// انتهى //02:16ت م0366