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الجمعة 1441/1/21 هـ الموافق 2019/09/20 م واس
الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين: الـمملكة قادرة على التعامل مع ما يستهدف أمن المنطقة وإمدادات الطاقة
الملك بحث مع رئيس وزراء باكستان العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور.. وتعزي رئيس ليبيريا
الأمير محمد بن سلمان: الاعتداءات التخريبية تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة
ولـي العـهــد يجـتمع مع عـمــران خــان
فيصل بن بندر يستقبل السفير البحريني ورئيس جامعة نايف
أمير نجران: الوطن متحصن بالله تعالى ثم بالرجال المتسلحين بالإيمان
فيصل بن مشعل يشيد بمنجز صحة القصيم ويتفقد مشروع الصرف
رئيس وزراء باكستان يصل إلى جدة
النائب العام يزور مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين
د. العواد يستقبل مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة
إطلاق أول جائزة للابتكار بالسلامة المرورية في الوطن العربي
وزارة الدفاع تنهي استعداداتها لتنفيذ التمرين البحري (الموج الأحمر - 2)
المملكة توقع مذكرة تفاهم لدعم الشعب الفلسطيني
اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير أطلقته الميليشيا الحوثية
رابطة العالم الإسلامي تعقد مؤتمر "السلام والتضامن".. وترعى "اتفاقية باريس للعائلة الإبراهيمية"
المملكة تدين الهجوم الإرهابي في مدينة جلال آباد
بومبيو يقدر مشاركة المملكة والإمارات في تحالف حماية الملاحة
فرنسا: هجوم بقيق عمل حرب والتحقيق السعودي سيكون سريعاً
بومبيو: واشنطن ترغب بحل سلمي للأزمة المتصاعدة مع إيران
عقوبات ترمب تنهي «بنك حزب الله»
مصر والسودان تشددان على تعزيز التعاون الاستراتيجي
نتانياهو يرضخ لخيار الائتلاف الحكومي
أفغانستان: طالبان تواصل حملتها الدامية
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