الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين: الـمملكة قادرة على التعامل مع ما يستهدف أمن المنطقة وإمدادات الطاقةالملك بحث مع رئيس وزراء باكستان العلاقات والمستجدات الإقليمية والدوليةالقيادة تهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور.. وتعزي رئيس ليبيرياالأمير محمد بن سلمان: الاعتداءات التخريبية تهدف إلى زعزعة أمن المنطقةولـي العـهــد يجـتمع مع عـمــران خــانفيصل بن بندر يستقبل السفير البحريني ورئيس جامعة نايفأمير نجران: الوطن متحصن بالله تعالى ثم بالرجال المتسلحين بالإيمانفيصل بن مشعل يشيد بمنجز صحة القصيم ويتفقد مشروع الصرفرئيس وزراء باكستان يصل إلى جدةالنائب العام يزور مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتيند. العواد يستقبل مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدةإطلاق أول جائزة للابتكار بالسلامة المرورية في الوطن العربيوزارة الدفاع تنهي استعداداتها لتنفيذ التمرين البحري (الموج الأحمر - 2)المملكة توقع مذكرة تفاهم لدعم الشعب الفلسطينياعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير أطلقته الميليشيا الحوثيةرابطة العالم الإسلامي تعقد مؤتمر "السلام والتضامن".. وترعى "اتفاقية باريس للعائلة الإبراهيمية"المملكة تدين الهجوم الإرهابي في مدينة جلال آبادبومبيو يقدر مشاركة المملكة والإمارات في تحالف حماية الملاحةفرنسا: هجوم بقيق عمل حرب والتحقيق السعودي سيكون سريعاًبومبيو: واشنطن ترغب بحل سلمي للأزمة المتصاعدة مع إيرانعقوبات ترمب تنهي «بنك حزب الله»مصر والسودان تشددان على تعزيز التعاون الاستراتيجينتانياهو يرضخ لخيار الائتلاف الحكوميأفغانستان: طالبان تواصل حملتها الدامية// يتبع //06:05ت م0003