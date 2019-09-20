جنيف 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسحذر خبراء الصحة في الأمم المتحدة من جنيف من أن العالم ما زال يشهد وفاة امرأة حامل أو وليدها مع مرور كل 11 ثانية وذلك رغم النجاحات الضخمة في معدلات بقاء الأمهات ومواليدهن على قيد الحياة أثناء الولادة، مقارنة بأرقام الأمم المتحدة لعام 2000 م.وأوضح الخبراء أن أسباب الوفاة أثناء الولادة يمكن الوقاية منها إلى حد كبير.وقدمت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف عدة طرق كفيلة بالمساعدة في حماية 2.8 مليون امرأة حامل وأطفالهن حديثي الولادة ممن يواجهون خطر الموت كل عام، في نداء مشترك يحث كل الدول على بذل المزيد من الجهد لتوفير رعاية طبية أفضل للجميع.وتتصدى توصيات المنظمتين للمشاكل العاجلة والعامة، مثل ضمان حصول القابلات على المياه لغسل أيديهن، أو مساعدة الفتيات اليافعات على البقاء في المدرسة لفترة أطول، حيث تقل فرصهن في الحمل.بالإضافة إلى ذلك، تقول وكالتا الأمم المتحدة أنه ينبغي العمل على أن تحصل المجتمعات على الأدوية زهيدة التكلفة، مثل أملاح الإماهة الفموية المستخدمة لعلاج الإسهال، واللقاحات الرخيصة لوقف مرض السل على سبيل المثال.// انتهى //07:11ت م0010