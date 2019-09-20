طوكيو 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 97ر97 نقطة، أو ما يعادل 44ر0% ، ليصل إلى 42ر22142 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 16ر5 نقطة، أو ما يعادل 32ر0% ، ليصل إلى 82ر1620 نقطة.// انتهى //07:32ت م0011