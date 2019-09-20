نيويورك 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأدان مجلس الأمن الدولي أمس سلسلة الهجمات الإرهابية التي ضربت أفغانستان في الأسابيع الأخيرة.وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي عن تعاطفهم العميق وتعازيهم لأسر الضحايا والحكومة الأفغانية وتمنوا التعافي السريع للجرحى.وشدد المجلس على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة، وحثوا جميع الدول على التعاون بنشاط مع الحكومة الأفغانية والسلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد.وجدد أعضاء المجلس التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مؤكدين على جميع الدول أن تكافح بكل السبل التهديدات التي يتعرض لها السلم الدولي نتيجة للأعمال الإرهابية.// انتهى //07:39ت م0012