طرابلس 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على اجتماع نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، مع عدد من الوزراء بخصوص أزمة النازحين.ونوهت إلى بيان المؤسسة الوطنية للنفط، وإعرابها عن إدانتها لما أسمته بالمحاولات الرامية إلى تقسيم شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها، معربة عن رفضها للادعاءات "الباطلة والمغلوطة جملة وتفصيلا" والتي يتم تداولها، زاعمه بأنّ إمدادات الوقود إلى المنطقة الشرقية غير كافية، محذرة من خطر التقسيم.وسلطت الضوء على إعلان مسؤولين حكوميين من إيطاليا وليبيا بوضع اللمسات الأخيرة على أعمال امتداد الطريق من رأس جديرعلى الحدود الليبية مع تونس وحتى معبر امساعد على الحدود مع مصر.وتطرقت إلى سلسلة لقاءات نائب المبعوث الأممي ومنسق الشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو، مع عدد من المسؤولين بدول ومنظمات، تناول عدة ملفات، وعلى رأسها تعزيز الدعم الإنساني للشعب الليبي.وعرجت الصحف الليبية على تصريحات سفير ألمانيا لدى ليبيا، وتأكيد أوليفر أوفيتشا، دعم بلاده بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، كل المشاريع التنموية في بلدية نالوت، وتدريب الكوادر العاملة بها على الأساليب العلمية الحديثة.// انتهى //09:07ت م0013