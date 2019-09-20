بيروت 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واستترقب الصحف اللبنانية الصادرة اليوم المحادثات التي يجريها رئيس مجلس الوزراء اللبناني مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون اليوم حول مقررات مؤتمر «سيدر» لانعاش النمو بتحريك المساعدات والمخصصات المالية التي أقرها المؤتمر قبل سنة للاستثمار في البنى التحتية اللبنانية.وتناولت صحف الجمعة نبأ توجيه النيابة الفيدارالية في الولايات المتحدة الإتهام لشخض يقوم بمهام لصالح حزب الله الإرهابي للبحث عن مواقع لشن هجمات إرهابية في نيويورك.وأخبرت عن تدمير مستشفى جنوب أفغانستان وسقوط 20 قتيلاً بهجوم بشاحنة مفخخة تابعة لحركة طالبان وقتل 9 آخرين بطائرة مسيرة للحركة في أعنف هجوم دموي تشهده البلاد.وتطرقت صحف لبنان إلى رفض لندن المهلة الأوروبية لتجنب خروجها من الاتحاد بدون إتفاق معها.// انتهـى //09:42ت م0017