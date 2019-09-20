جدة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم,من نشاطٍ في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية،على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.ويشمل التنبيه محافظة القنفذة،والليث،والخرمة،والمويه ،وتربة ،ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.// انتهى //10:30ت م0028