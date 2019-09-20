القاهرة 16 محرم 1441هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسنوّه الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي بما قدمته المملكة العربية السعودية من دعم تاريخي متواصل بمختلف مراحل كفاح الشعب الفلسطيني حتى الآن، من دعم مادي أو سياسي شامل، عادّاً ذلك بأنه مشاركة حقيقية للشعب الفلسطيني في مسيرته الوطنية النضالية لتجسيد حقوقه.وقال السفير أبوعلي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 إن "اليوم الوطني السعودي يوم تاريخي في مسيرة المملكة نشارك فيه قيادة المملكة وشعبها الاحتفاء بهذه المناسبة معتزين بما وصلت إليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من تطور ، مشيراً إلى دور المملكة في خدمة القضايا العربية والإسلامية كونها مأوي أفئدة العرب والمسلمين، ثم لما تحتله من مكانة مرموقة ومحترمة لدى كافة العرب والمسلمين ".وقدّم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ولكافة أبناء المملكة، واعتزازه بهذه المناسبة، مثمّنًا ما يقدمونه من خدمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وأشاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات وتطور وتنمية وإعمار متواصل لخدمة ورفاهية الشعب السعودي وكذلك لأبناء الأمة، مبينًا أن ما حققته المملكة هو مفخرة لكل أبناء الأمة وتمنى للمملكة استمرار الاستقرار والازدهار.// انتهى //10:33ت م0029