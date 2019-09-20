القاهرة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واستحدثت الصحف المصرية الصادرة اليوم عن الخطة التي وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لحفر 16 بئرًا بترولية استكشافية خلال أشهر باستثمارات بلغت 56 مليون دولار.وأبرزت تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن هناك اجماعًا خليجيًا حول مسؤولية إيران عن الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو في المملكة العربية السعودية.وواكبت صحف الجمعة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية بالضفة الغربية.ونشرت مطالبة الأمم المتحدة بهدنة فورية في إدلب، معربة عن قلقها من الأوضاع هناك حيث يعيش نحو 600 ألف شخص بالمخيمات.وأشارت إلى دعوة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى أن يكون الحل الأوروبي لأزمة المهاجرين مصحوبًا بجهود لتهدئة الأوضاع في ليبيا.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى مقتل 50 وإصابة 135 شخص إثر هجوم انتحاري جنوب أفغانستان.// انتهى //10:37ت م0030