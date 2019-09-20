الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسحقق البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وهو يكمل عامه السادس عدداً من الإنجازات، وبرهن حضوره الفعال في صناعة الاجتماعات السعودية؛ ليكون رافداً تنموياً رئيساً للاقتصاد الوطني، ومعززاً للاستثمار، ومساهماً في توليد فرص عمل جديدة للمواطنين، ومقدماً صورة إيجابية عن المملكة، وساعياً إلى بناء علاقات شراكة وعمل مع جميع المتعاملين معه من القطاعين الخاص والعام، ليصبح نافذة اتصال واحدة للمتعاملين مع فعاليات الأعمال التي تقام في المملكة.جاء ذلك في تقرير صادر عن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بمناسبة اليوم الوطني، أوضح فيهوأوضح التقرير الصادر بمناسبة مرور خمس سنوات على انطلاقة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وفي نفس الوقت بمناسبة اليوم الوطني، بأن البرنامج تمكن من تحقيق عدد من الإنجازات الملموسة منذ انطلاقته، وبرهن على حضوره الفعال في صناعة الاجتماعات السعودية، مؤكدا حرصه على بذل الجهد لجعل تطلعات المستثمرين والمتعاملين معه واقعاً ملموساً يخدم اقتصادنا الوطني.وذكر التقرير أن البرنامج نال تقديراً كبيراً إقليمياً ودولياً، ليضع هذه الصناعة المهمة في مكانتها الطبيعية في المملكة، وليؤسس لها دوراً مهماً على جميع الأصعدة الحياتية، وعرف البرنامج بأدائه المميز طيلة السنوات الست الماضية، ويعمل من خلال لجنته الإشرافية ومجموعته الاستشارية، وجميع منسوبيه على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الكثير من الإنجازات التي تتناسب مع دوره المجتمعي المهم، وتحقيق رؤيته بأن تكون صناعة الاجتماعات السعودية رافداً تنموياً رئيساً للاقتصاد الوطني، ومعززاً للاستثمار، ومساهماً في توليد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتقديم صورة إيجابية عن المملكة، ويعمل على بناء علاقات شراكة وعمل مع جميع المتعاملين معه من القطاعين الخاص والعام، ويسعى إلى أن يكون نافذة اتصال واحدة للمتعاملين مع فعاليات الأعمال التي تقام في المملكة.يذكر أن البرنامج قد أنجز أكثر من 80% من مبادراته المعتمدة خلال الفترة 2014 - 2018 البالغ عددها (90) مبادرة ضمن (23) هدفاً استراتيجياً لتطوير صناعة الاجتماعات السعودية، وقد ارتفعت فعاليات الأعمال المرخصة إلى (10,515) فعالية أعمال بزيادة مقدارها (12%) مقارنه بفعاليات الأعمال المقامة في العام الرابع من عمر البرنامج، وأقيم (49%) منها في الرياض، و(29%) في منطقة مكة المكرمة، و(16%) بالمنطقة الشرقية.ومن أبرز إنجازات البرنامج، اعتماد تنظيم برنامج المبعوث وفتح باب الترشح لتسجيل المبعوثين من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، وكذلك بناء شراكة فعالة بين البرنامج والقطاعين العام والخاص وإعادة تشكيل المجموعة الاستشارية للبرنامج في دورتها الخامسة وزيادة عدد أعضائها إلى (36) وانتظام اجتماعاتها وهم ممن يمثلون القطاع الخاص لإشراكهم في القرارات التطويرية للصناعة، حيث عقدت خلال هذا العام اجتماعين في الرياض ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية لدراسة سبل تطوير صناعة الاجتماعات السعودية.وعمل البرنامج على الاستمرار في التعاون مع وزارة الخارجية؛ لتطبيق الإجراءات الجديدة لتيسير إصدار التأشيرات للعارضين والمتحدثين المشاركين في فعاليات الأعمال، والتنسيق مع الخارجية لاعتماد انضمام البرنامج إلى الجمعية الدولية للمؤتمرات والملتقيات والاتحاد الدولي للمعارض.ومن الإنجازات، توقيع محضر تكامل بين البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات والأمانة العامة للجنة البيع والتأجير على الخارطة (وافي) لتطوير آليات الإشراف على المعارض العقارية، إلى جانب التعاون مع إمارات المناطق وفروع وزارة التجارة والاستثمار والأمانات والبلديات في مراقبة المعارض والمؤتمرات المقامة في مناطق المملكة، وبلغ عدد الزيارات المشتركة (271)، نتج عنها إصدار (91) قرار عقوبة بحق المخالفين، وإيقاف (29) فعالية، إضافة إلى تطوير قواعد وإجراءات كل من إقامة المعارض التعريفية، وإقامة المحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل والاجتماعات، وإطلاقهما في البوابة الإلكترونية للبرنامج، إضافة إلى تسويق المملكة كوجهة مناسبة لفعاليات وتم ذلك من خلال، المشاركة في جناح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في كل من، معرض سوق السفر العالمي المنعقد في لندن خلال الفترة 07 - 09 نوفمبر 2017م، وملتقى السفر والاستثمار السياحي بالرياض خلال الفترة 1 - 4 أبريل 2018م، وملتقى السفر العربي بدبي خلال الفترة 22 - 25 أبريل 2018م، إضافة الى تنظيم الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات في الرياض خلال الفتره 18 - 20 فبراير 2018م بمشاركة (61) متحدثا و(148) عارضا، وبحضور(1360) مسؤولا في الصناعة، وأبرمت (29) اتفاقية خلال الملتقى.و تم اعتماد المكتب السعودي للمتحدثين والعمل مع مؤسسة وطنية لبناء وتشغيل المكتب اعتبارا من 25 /12/ 1439هـ، وإطلاق حسابات البرنامج في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة الى تمكين المناطق من تطوير أداء صناعة الاجتماعات من خلال تشكيل فرق عمل محلية من المختصين والجهات ذات العلاقة في المناطق لتقييم الوضع الراهن وأعداد خطط لتطوير أداء الصناعة، وقد اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، إنشاء مكتب "اجتمع في الرياض"، تحت إشراف غرفة الرياض، ليسهم في تسويق مدينة الرياض ولاستقطاب فعاليات أعمال فيها.وجرى العمل على تطوير القدرات البشرية السعودية في صناعة الاجتماعات من خلال، تقديم الدعم لتشغيل الأكاديمية السعودية للفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وتوقيع اتفاق تكامل بين الأكاديمية والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وعقد أكثر من (666) اجتماعا مع المستثمرين ومنظمي المعارض والمؤتمرات وتقديم الاستشارات لهم ورفع قدراتهم، والكتابة إلى (18) جامعة حكومية وخاصة لتقديم برامج تعليمية وتدريبية للعاملين في صناعة الاجتماعات وتوفير معلومات عن صناعة الاجتماعات السعودية، وفرص العمل فيها، وانطلاق برنامج "وظيفتك وبعثتك" للسنة الثالثة عشرة ومشاركة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ضمن مسارات الابتعاث لهذا العام، واعتماد تخصص إدارة الفعاليات لمرحلة الماجستير لأول مرة في برنامج "وظيفتك وبعثتك" وتخصيص (30) مقعدا لصناعة الاجتماعات.وفي سياق هذه الإنجازات تمت تهيئة البنية التقنية لخدمات البرنامج وتشغيل البوابة الإلكترونية للبرنامج وتسجيل (1,672) حسابا جديدا خلال فترة التقرير من ضمنها (290) مؤسسة وشركة تنظيم معارض ومؤتمرات و(109) منشآت للمعارض والمؤتمرات، وبذلك يصل عدد الحسابات المسجلة في البوابة الإلكترونية للبرنامج (4,857) حساباً، بزيادة قدرها (52%) عن إجمالي الحسابات المسجلة في نهاية العام الرابع.وحصلت خدمة "ترخيص المعارض التجارية "في البوابة الإلكترونية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على جائزة الإنجاز في التعاملات الإلكترونية الحكومية 2018، فرع "تعزيز الاقتصاد الوطني"، وبلغ متوسط عدد الزيارات الشهرية للبوابة (17,015)، كما تم إطلاق خدمة "المحادثة الفورية" في قسم صوتك مسموع.وأبرز ما تم خلال العام الفائت قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 22 / 1 / 1440هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتمديد عمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات لخمس سنوات ليعكس ثقة الدولة بنجاح البرنامج الذي عملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تأسيسه واحتضانه.وكما شارك البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في منتدى أيكا للشرق الأوسط الذي نظمته للسنة الثانية على التوالي الجمعية الدولية للمؤتمرات والملتقيات "أيكا" في العاصمة الأردنية عمّان، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في الأردن، وشارك أيضا في معرض سوق السفر العالمي (WTM) بالعاصمة البريطانية لندن، مسجلاً مشاركته للعام الثالث على التوالي، ضمن جناح المملكة العربية السعودية الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.ووقع معهد الإدارة العامة والأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات (SEMA) الذراع التدريبية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ برامج مشتركة في مجال التدريب والتطوير لتطوير صناعة الاجتماعات السعودية، وذلك بمقر الاكاديمية.// انتهى //10:42ت م0031