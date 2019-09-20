رام الله 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مع رئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ،حيث وضع الرئيس عباس ، سولبرغ، بصورة تطورات القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وآخرها إعلان نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات.وسلطت الضوء على استبعاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، استئناف عملية السلام مع إسرائيل عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء، معتبرا أنه لا يوجد شريك إسرائيلي حقيقي يريد صنع السلام وإنهاء الاحتلال.وتناولت صحف الصباح خبر إعلان زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس أمس الخميس، فوزه في انتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل ساعات من إعلان لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل النتائج النهائية.وأولت الصحف اهتماما بتأكيدات وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي تيبيلي درامي، وقوف ودعم بلاده للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.// انتهى //10:45ت م0032