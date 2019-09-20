القاهرة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسبلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 1ر17 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 738 مليار جنيه.وانخفض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فتراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 44ر2 في المائة ليسجل مستوى 07ر14742 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 04ر3 في المائة ليبلغ مستوى 57ر539 نقطة، كما سجل مؤشر "إيجي اكس 100" انخفاضًا بنحو 75ر2 في المائة ليبلغ مستوى 86ر1439 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 5ر12مليار جنيه من خلال تداول 029ر1 مليار ورقة منفذة على 116 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 5ر53% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 3ر40% والعرب على 2ر6%، بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 1ر48 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 9ر85 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.//انتهى//10:56ت م0035