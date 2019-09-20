لندن 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسارتفع سعر برميل نفط خام برنت صباح اليوم بمقدار 35 سنتاً إلى 64.75 دولاراً أمريكياً وهو يتجه إلى الارتفاع بنحو نسبة 7.7 % هذا الأسبوع وهو أكبر صعود أسبوعي له منذ يناير من هذا العام .وزاد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 51 سنتاً إلى 58.64 دولاراً أمريكياً وهو يتجه صوب الارتفاع بنسبة 7.1 % في الأسبوع وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يونيو من هذا العام.// انتهى //10:57ت م0036