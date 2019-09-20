عمّان 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، تهنئة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.واهتمت باعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي ، لتسعة عشر فلسطينيا خلال حملة دهم واعتقالات واسعة شنتها بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.ونشرت إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، توصل الأطراف السورية إلى اتفاق على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، معتبرا ذلك مدخلاً أساسيًا للعملية السياسية لحل النزاع.وتناولت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، والتي قال فيها إن هناك تأكيداً خليجيًا حول مسؤولية إيران عن الاعتداءات السافرة التي تعرض لها معملا نفط في منطقتي بقيق وخريص يتبعان لشركة أرامكو بالمملكة .// انتهى //11:02ت م0037