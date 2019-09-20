تونس 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، حفل عشاء لمدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، صالح بن ناصر الجاسر والوفد المرافق له، وذلك على هامش المشاركة في اجتماع لجنة الاتحاد العربي للنقل الجوي.حضر حفل العشاء عدد من المسؤولين التونسيين، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، ومدير مكتب الخطوط السعودية بتونس، رياض الحضيف، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.// انتهى //11:11ت م0039