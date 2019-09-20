ظهران الجنوب 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من مسؤولي محافظة ظهران الجنوب, التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بهذه المناسبة التي يستحضر فيها الجميع جهود المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في توحيد المملكة تحت راية "لا اله إلا الله محمد رسول الله"، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات.وقال محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح : من فضل الله ونعمته على وطننا الغالي أن هيأ له قاده أوفياء سخروا جهودهم للوطن والمواطنين أسهمت في تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم والنماء والازدهار, منوهاً بإنجازات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , في شتى المجالات مواصلة بذلك نهج الملك المؤسس في صياغة نهضتها الحضارية والموازنة بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية.وأضاف :" تأتي رؤية المملكة 2030 لتبقى نقله نوعيه للوطن ومكانته التنموية والاقتصادية والسياسية وتكرس المفهوم المستقبلي للاستفادة القصوى من ثروات الوطن وأبنائه وفق نظرة شاملة تضع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف أساس تطور الوطن واستقراره ".من جهته قال رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف : "يحق للجميع أن يفخر ويسعد بهذا اليوم الذي استطاع الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - أن يوحد أجزاء هذه البلاد المترامية ، مشيراً إلى أهمية إبراز منجزات الوطن والعمل الجاد والمخلص لبذل المزيد من الجهد في سبيل الرقي والتطور .بدوره وصف مدير التعليم بالمحافظة سعيد هباش أبو حديد, اليوم الوطني بالمناسبة الخالدة التي يستذكر فيها الملحمة التي قادها الملك عبدالعزيز ودفع الجهود نحو وطن ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار ،منوهاً بما بذلته المؤسسات التعليمية في رسم الطريق للأجيال وغرس القيم وتأصيل الولاء وشحذ الهمم لتحقيق أهداف القيادة بسواعد شبابها.من جانبه وصف مدير شرطة ظهران الجنوب المقدم سعيد يحي القحطاني, اليوم الوطني للمملكة بالفاصل في مسار التاريخ، والعمل نحو التطوير والازدهار والتقدم ،فيما أكد مدير إدارة جوازات المحافظة فيصل ناصر الشهراني, أهمية الحفاظ على الوطن والدفاع عنه، وقال: "الشعب هم وقود الوطن لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي يتطلع لها ولاة الامر, سائلاً الله أن يحفظ البلاد من كل شر ومكروه وينصر الجنود البواسل على الحدود.من جهته أشار مدير وحدة مرور ظهران الجنوب العقيد محمد صالح البشري,إلى أن مناسبة اليوم الوطني فرصة لاسترجاع ملحمة تاريخية خاضها الملك المؤسس تم فيها جمع الشمل ولم شتات هذا الوطن المعطاء، فيما تطرق عميد كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب نائب المشرف على وحدة التوعية الفكرية بكليات البنين وفروع الجامعة الدكتور مسفر أحمد الوادعي النظر, إلى ما تنعم به البلاد من لحمة وطنية بين القيادة والشعب .وقال مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية بتعليم ظهران الجنوب طارق علي آل فرحان: "إن اليوم الوطني مناسبة محفورة في الذاكرة والوجدان هذا اليوم الذي تحقق فيه التكامل والوحدة وهو اليوم الذي يشهد له التاريخ بمدى التطور والازدهار الذي حدث في هذه البلاد المباركة، هذا يوم يرفع فيه كل مواطن سعودي رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء.بدوره بين المساعد للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بالمحافظة سعيد سعد الوادعي أن اليوم الوطني يرمز لمرحلة استثنائية تربط الحاضر بالماضي وتجدد الملاحم والبطولات التي قادها الملك المؤسس مع رجاله لتوحيد وطن الشموخ لتكون المملكة العربية السعودية محط أنظار العالم أجمع.من جهته قال رئيس المجلس البلدي بظهران الجنوب ناجي سالم الوادعي: " تحل مناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة حاملة معها معاني تستحق التوقف احتراماً واجلالاً لصانع تاريخ هذا اليوم القائد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمة الله - ، ليكمل مسيرة البناء أبناؤه رحمهم الله حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- , حيث جعلت القيادة تنمية المواطن هدفاً ومقصداً في جميع برامجها واستراتيجياتها المتعددة.بدوره قال مدير مكتب المالية بظهران الجنوب حسن مسفر آل منصور: " مناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة تدعونا لاستحضار مسيرة عظيمة وإنجازات كبيرة للملك المؤسس والملوك من بعده لتصل لذروتها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي نهض بالمملكة لآفاق جديدة جعلها تتبوأ مكانه مرموقة بين الدول المتقدمة .// انتهى //11:18ت م0041