عمّان 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واستحتفي سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن باليوم الوطني الـ 89 للمملكة .وأوضح المتحدث الرسمي للسفارة مدير المكتب الاعلامي عبدالسلام بن عبدالله العنزي ، أن السفارة تتزين في هذا الأسبوع بصور القيادة الرشيدة وبعلم المملكة وبالشعار الرسمي تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني " همه حتى القمة".وأشار العنزي إلى أنه سوف تطلق الألعاب النارية من داخل السفارة غداً السبت في تمام الساعه الثامنة مساءً، وبإمكان الجميع مشاهدتها من خارج محيط السفارة في العاصمة الأردنية عمّان.//انتهى//11:20ت م0042