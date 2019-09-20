تونس 21 محرم 1441هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسارتفع العائد السياحي التونسي حتى العاشر من سبتمبر الحالي، إلى 4091 مليون دينار تونسي // 1433.20 مليون دولار // مسجلاً ارتفاعا بـ 46.3 % مقارنة مع نفس الفترة من 2018.وأظهرت بيانات وزارة السياحة والصناعات التقليدية، أن عدد الوافدين خلال نفس الفترة بلغ 6 ملايين و 6189 ألف سائح، بزيادة .914 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.// انتهى //11:25ت م0046