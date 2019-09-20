إسلام آباد 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى المملكة العربية السعودية، حيث جدد استنكار بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها معامل أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً مساندة باكستان للمملكة ووقوفها الكامل معها بكل امكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.واهتمت بقلق باكستان من تطورات الوضع الإنساني في إقليم جامو وكشمير، ودعوتها للأمم المتحدة بالتدخل لإنهاء حظر التجوال الذي فرضته السلطات الهندية على الكشميريين.وتناقلت عرض الأمم المتحدة استعدادها على التوسط بين باكستان والهند لإنهاء التوتر بين البلدين على خلفية إقليم كشمير.وأشارت إلى مساعي باكستان لتحسين العلاقات مع أفغانستان، للدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.وأخبرت في الشأن الاقتصادي عن عزم شركات يابانية ضخ استثمارات بأكثر من خمسة مليار دولار في باكستان.وتطرقت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للتغلب على أزمة الطاقة في البلاد من خلال تعزيز شبكة إمدادات الغاز الطبيعي المسال.أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن مقتل 20 مسلحاً بهجمات نفذتها حركة طالبان، ومقتل 30 مدنياً بضربة جوية أمريكية شرقي أفغانستان.// انتهى //11:28ت م0047