لندن 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسصعدت أسعار الذهب اليوم وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر، بدعم من انخفاض الدولار والتوترات في الشرق الأوسط والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 0.4 % إلى 1505.06 دولاراً أمريكياً للأونصة،كما ارتفع سعر أونصة الذهب للعقود الآجلة الأميركية اليوم بنسبة 0.5 % إلى 1513.5 دولار أمريكياً.وزادت أسعار الفضة بنسبة 0.9 % إلى 17.93 دولاراً أمريكياً.// انتهى //11:32ت م0050