تونس 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسظل المشهد السياسي في تونس الموضوع الأبرز في اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، حيث أعلنت عن تلقي المحكمة الإدارية ستة طعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وكتبت انه بعد هذه الطعون يبقى تاريخ 6 أو 13 أكتوبر موعدًا لإجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.محليًا أيضا، تابعت تواصل الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في تونس في يومها السادس، حيث وصفتها بالبادرة، على أمل أن يرتفع نسقها في الأيام القليلة القادمة.مغاربيًا ..رصدت الجهود المبذولة بشأن الأزمة الليبية، حيث أخبرت عن لقاءات أجراها رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وذلك بهدف حلحلة أزمة ليبيا وإيجاد مقاربة جديدة من شأنها تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين،تمهيدًا لعقد المؤتمر الدولي المزمع أن تستضيفه ألمانيا قريبا .عربيًا.. أوردت صحف الجمعة إعلان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، أن الأطراف السورية توصلت إلى اتفاق لتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، في خطوة تعتبرها المنظمة الدولية مدخلا أساسيا للعملية السياسية الرامية إلى حل النزاع، المستمر منذ أكثر من ثمانية سنوات.دوليًا.. كتبت صحف تونس، عن رفض بريطانيا مهلة نهاية شهر سبتمبر الحالي التي طرحها رئيس الوزراء الفنلندي انتي ريني لتقدم لندن ضمنها اقتراح اتفاق، بهدف تجنب خروجها من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق .// انتهى //12:33ت م0051