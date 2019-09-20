لندن 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية اهتمامها بتغطية التوتر المستمر في منطقة الخليج العربي بعد جريمة الاعتداءات التخريبية على المعملين لشركة أرامكو السعودية في المملكة وتأثير الاعتداءات الإيرانية على استقرار المنطقة.ونقلت طلب الرئاسة الفنلندية للاتحاد الأوروبي، من بريطانيا تقديم اقتراح اتفاق مكتوب بحلول أواخر الشهر الحالي بشأن خروج بريطانيا لتفادي الخروج من دون اتفاق، حيث سارعت الحكومة البريطانية إلى رفض المهلة المحددة.وأبرزت إعلان رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أنه مستعد للتخلي عن بند "شبكة الأمان" المتعلق بأيرلندا الشمالية في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بشرط أن تتحقق كل الأهداف المرتبطة بالمسألة.وأشارت الصحف إلى تأكيد المفوضية الأوروبية بأنها تلقت وثائق من بريطانيا، تضم الأفكار التي تطرحها من أجل التوصل لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر المقبل.وأخبرت أن محكمة الاستئناف العليا في بريطانيا ستقرر اليوم مصير البرلمان من حيث استمرار تعليق عمله أو إلغاء هذا التعليق، وذلك بعد استماع المحكمة إلى أدلة ومرافعات محاميي الحكومة والمعارضة على مدى يومين.// انتهى //12:47ت م0054