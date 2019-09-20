إسلام آباد 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسطالبت باكستان مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة باتخاذ خطوات جادة وذات مغزى لحماية حقوق الإنسان في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان صحفي اليوم أن باكستان قلقة من تردي الوضع الإنساني في إقليم كشمير بسبب الاضطهاد الذي تمارسه السلطات الهندية على الكشميريين في ظل حظر التجوال المفروض في الإقليم.وأضاف أن باكستان تتخذ العديد من التدابير لإبراز القضية الكشميرية على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في كشمير بات محور اهتمام المنظمات الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان الدولي ومنظمة الأمم المتحدة.// انتهى //13:01ت م0056