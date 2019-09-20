نجران 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات، حبونا، ويدمة، وشرورة، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //13:55ت م0085