الرباط 21 محرم 1441 ه موافق 20 سبتمبر 2019 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بسير المشاورات السياسية التي يقودها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، للتعديل الحكومي المرتقب.وتابعت الصحف اهتمامها ردود الأفعال العالمية على الاعتداءات التخريبية على المنشات النفطية بالمملكة العربية السعودية.وأبرزت الصحف المباحثات التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - مع وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو ، مبرزة أن الطرفين أدانا الهجمات على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو ، كما أيدا دعوة المملكة لمشاركة خبراء دوليين في التحقيقات الجارية حول الهجمات وكذلكاتفاق الطرفين على ضرورة محاسبة النظام الإيراني لسلوكه العدواني المتهور والخطير.وتابعت الصحف التطورات بالجزائر، لافتة إلى الإجراءات التي اتخذها الجيش لتقييد حركة المتظاهرين وإجهاض المسيرات الشعبية الاحتجاجية بالعاصمة.وتناولت تصويت مجلس الأمن على مشروعي قرارين لوقف اطلاق النار في محافظة إدلب السورية.// انتهى //13:55ت م0086