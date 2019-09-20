رفحاء 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأعرب عدد من المسؤولين بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية عن فخرهم واعتزازهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، مثنين على جهود موحد البلاد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - رافعين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب كافة.وقال مدير شرطة محافظة رفحاء العقيد فنر بن أحمد التمياط : لا شك أن اليوم الوطني للمملكة مناسبة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعًا ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أبناء هذا الوطن الذي شرفه الله سبحانه وتعالى بوجود الحرمين الشريفين وجعلة قبلة للمسلمين, ومن فضل الله علينا كذلك أن هيأ لهذه البلاد قادة مخلصين يحكمون بشرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، منذ أن وحدها الملك عبدالعزيز - رحمه الله -, مضيفًا أنه لابد أن نستشعر ما أنعم الله به علينا وعلى بلادنا من خيرات ومن أمن وأمان وتقدم وازدهار والإسهام في بناء نهضته الجديدة رؤية المملكة 2030 ،رؤية المستقبل الواعد.فيما أوضح مدير جوازات المحافظة المقدم منصور بن متعب بن هباس أن مناسبة اليوم الوطني للمملكة تعيد إلى الأذهان اليوم الذي وحد فيه الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله - ليكون يوماً محفوراً في ذاكرة التاريخ, ومنقوشاً في فكر ووجدان المواطن ، ومناسبة خالدة تعي فيها الأجيال كل القيم والمفاهيم والتضحيات والجهود المضيئة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ البلاد من كل مكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والآمان.من جهته بين مدير مكتب التعليم ذياب بن فراج الدخيّل أن مناسبة اليوم الوطني هي اليوم العزيز الأغر الذي يتذكر فيه المواطن ويستشعر بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية السعيدة التي جرى فيها توحيد البلاد ولم شملها وجمع شتاتها في وحدة تُعد من شواهد التاريخ الحديث على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الذي وضع بإيمانه الراسخ بالله جل وعلى قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد منطلقاته وثوابته التي ما زلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا ونستشرف بها ملامح ما نتطلع إليه في الغد بعون الله من الرقي والتقدم في السعي الدؤوب المتواصل لكل ما من شأنه رفعة الوطن ورفاهية المواطن.بدوره رفع رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الورده باسمه وباسم منسوبي البلدية بالمحافظة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, وللشعب النبيل بمناسبة الْيَوْمَ الوطني الـ 89, سائلاً الله أن يحفظ بلادنا ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.وقال مدير القطاع الصحي محمد بن مهيدي النجدي : في كل عام تزورنا مناسبة عزيزة على كل مواطن في هذه الأرض وهي مناسبة اليوم الوطني للمملكة مناسبة تجدد فيها ذكريات البطولة والملحمة الشجاعة التي الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الذي سعى إلى توحيد البلاد تحت راية التوحيد ولم شتات الأمة والعمل على استقرار البلاد وتوفير سبل العيش الكريمة وسار على نهجه أبناءه من بعده الذين أكملوا ما بدأ به حتى وصلنا للعهد الزهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - اللذان أوصلا التقدم والرقي إلى أعلى مستوى له, أسسا رؤية المملكة 2030.// يتبع //14:08ت م0091

كما أعرب مدير مكتب العمل شعلان بن عويد الزوبعي عن هذه المناسبة الغالية قائلاً : في مثل هذا اليوم تحل علينا مناسبة اليوم الوطني الـ89 للملكة, حيث يعيد لنا إلى الأذهان حدث تاريخي هام وحد فيه الملك عبدالعزيز - رحمه الله - هذه البلاد بعقيدة ثابته وغير مجرى التاريخ وقاد هذا الكيان بكل حكمة وحنكة إلى الوحدة والتطور والازدهار, مضيفاً أن هذه المناسبة تجعلنا نستعرض الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة للمواطن من خدمات ومنجزات على مختلف الجوانب, حيث استحوذ قطاع العمل والتنمية الاجتماعية حيزًا كبيرًا وحظي بعناية خاصة من قبل الدولة - حفظها الله - لتقوم بدورها الفعّال بتلبية احتياجات المواطنين من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإسهاماتها في توفير احتياجات المجتمع وتحسين ظروف البيئة عبر الجهود التي توجهها لهذا الغرض في خدمة الفئات والمستفيدين من الأيتام والأحداث والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل للشباب وحل مشكلة البطالة والاهتمام بكل مأمن شأنه إنماء المجتمعات والأفراد وتقديم المعاشات والمساعدات ودعم المشاريع الإنتاجية.من جانبه بيّن مدير مكتب الأحوال المدنية عبدالله بن محمد السماري أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام ونتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافةالمجالات حتى أصبحت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية, مفيدًا أن توحيد هذه البلاد على يد قائدها الملك عبد العزيز - رحمه الله - لهو تجربه متميزة للمجتمع الدولي وأحد النماذج الناجحة في تاريخ الأمم, سائلاً الله تعالى أن يحفظ حكومة الرشيدة في ظل خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.فيما أكد رئيس بلدية لينه المهندس عثمان بن صالح الضبعان أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كل مواطن ومن النعم التي أنعم الله بها علينا أن هيأ لهذا الوطن قادة أوفياء ، مشيراً إلى أن حب الوطن من الأمور الفطرية التي جبل عليها الإنسان، لافتاً الانتباه إلى أن هذه المناسبة يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض وطنه من نهضة وتطور.وبين رئيس المجلس البلدي برفحاء وطبان بن فاضل التمياط أن من فضل الله ونعمته على هذا الوطن المبارك أن هيأ له قادة أوفياء جعلوا رضا الله غايتهم ومصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار ,مضيفاً أن حدتنا الوطنية التي بدأ مسيرتها المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - أعظم وحدة عرفها التاريخ المعاصر حيث توافرت فيها كل مقومات الوحدة الشرعية , وتحقق بسببها لهذا الوطن الأمن والاستقرار, و التقدم و النماء.ولفت رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية برفحاء منور بن سمير الشيحي النظر إلى أن اليوم الوطني الـ89 نستذكر فيه توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -, وكيف بحكمته وحنكته وحّد المملكة وزرع اللحمة الوطنية بين جميع مواطنيها وكيف سار من بعده أبنائه البررة ملوك المملكة على نفس مسيرته وتسريعهم لعجلة النمو ومواجهتهم للتحديات بكل اقتدار حتى أصبح للملكة دوراً مؤثراً إقليمياً ودولياً, مضيفاً أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - رأينا مشاريع عملاقة تتحقق ورؤية طموحة ترتقي بأجيالنا نحو مستقبل مشرق.// انتهى //14:08ت م0092