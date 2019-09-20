جدة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسانطلقت أمس فعاليات بلدية حجر التابعة لمحافظة رابغ بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 تحت شعار "الهمة حتى القمة " التي تستمر خمسة أيام، بمشاركة العديد من المدارس, وذلك في حديقة الدائري برابغ.وتخلل الحفل عدداً من المسابقات الترفيهية وفقرات إنشادية ومسابقات ترفيهية خاصة بالأطفال ، والعرضة السعودية وسط تفاعل كبير من الزوار بالمحافظة.يذكر أن الفعاليات شملت العديد من الأنشطة وعروض النار، والسيرك، والطيران الشراعي، والألعاب نارية، بالإضافة إلى مسيرة وطنية ومسرح أطفال لمشاركتهم في الاحتفال بهذه المناسبة.// انتهى //14:08ت م0093