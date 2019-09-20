الباحة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واستحتفل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم فرع الباحة فرحة الوطن بيومه الوطني 89، يوم الخميس القادم, وذلك بقاعة الفخامة للاحتفالات.وقال مدير فرع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالباحة خالد بن محمد آل نسيله، إن المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني الـ 89 من كل عام لنستذكر من خلالها مسيرة البطولة لتأسيس هذا الكيان العظيم.وأشار آل نسيله أن المملكة شهدت خلال السنوات الأخيرة حضوراً كبيراً للمملكة في جميع المحافل الدولية، فكانت حجر الزاوية في حل العديد من الملفات الشائكة من خلال انتهاجها لسياسة واضحة وشفافة تقف دائما مع صاحب الحق ضد أي معتد أو ظالم, مضيفاً أن الاحتفالية ستشهد حضور أسر السجناء والمفرج عنهم وتقديم عدد من الفقرات والفعاليات المتنوعة و بعدد من اللوحات المعبرة عن إنجاز الوطن الغالي لمواكبة هذه المناسبة الوطنية الغالية.وقدم مدير فرع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالباحة أجمل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني 89 لهذه البلاد الغالية.يذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم هي لجنة وطنية اجتماعية خيرية ترعى السجناء والمفرج عنهم وأسرهم رعاية شاملة، وتدعم المفرج عنهم وترفع الوعي الاجتماعي لديهم، ويتبع لها عدد من اللجان الفرعية بمختلف مناطق المملكة، ومنها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الباحة "تراحم"، حيث يشترك في عضويتها ممثلون عن الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالخدمات المقدمة لهذه الفئات، وتهتم اللجنة برعاية وإصلاح نزلاء السجون ومد يد العون والمساعدة لأسرهم وأبنائهم لاحتوائهم والمحافظة عليهم من الانحراف بسبب فقدان عائلهم.// انتهى //14:11ت م0094