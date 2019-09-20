جدة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من أتربة مثارة تصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.ويشمل التنبيه محافظة الجموم، والعاصمة المقدسة، والخرمة، وبحرة، وتربة، ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.// انتهى //14:12ت م0095