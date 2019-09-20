الباحة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسزينت الشوارع الرئيسة وطرقات وميادين مدينة الباحة ومحافظاتها ، بأعلام وشعارات الوطن وصور قادة هذه البلادة - حفظهم الله - والإضاءات الخضراء، وذلك احتفالاً باليوم الوطني للمملكة.وقامت الجهات الحكومية بالمنطقة بتزيين مبانيها ورفع الأعلام ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية.من جانب آخر شهدت المكتبات والأسواق، التي جذبت الأطفال وأسرهم بمعروضاتها لكل ما يميز حب الوطن من شعارات وأعلام وصور القادة وغيرها من المستلزمات التي حملت راية التوحيد وشعار الوطن، حيث وفرت كل المستلزمات الخاصة بالاحتفال من أوشحة وأعلام وقبعات وألوان وإكسسوارات.وكان لكاميرا "واس" تواجد في مدينة الباحة ومحافظاتها, حيث التقطت ملامح تلك المظاهر والاستعدادات التي عمت أرجاء المنطقة للاحتفال باليوم الوطني.// انتهى //14:15ت م0096