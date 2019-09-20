جدة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأنهت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية فحص مرحلتي النسخة الأولى من رالي القصيم ـ الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية ـ والذي سيقام خلال الفترة من 17 - 19 أكتوبر المقبل.وأكملت اللجنة فحص المرحلتين الخاصة بطول 370 كيلو متراً وتحديد نقاط الجهات الأمنية لتأمين المسار بنقاط ضبط أمنية, حيث ستنطلق المرحلة الاستعراضية من وهطان جنوب مدينة بريدة بطول 3.5 كيلو متر، فيما ستنطلق المرحلة الخاصة الأولى من أم سدرة بطول 170 كيلو متراً ، أما عن المرحلة الخاصة الثانية فسوف تنطلق من الشماسية بطول 200 كيلو متر، غير شاملة نقاط الربط والوصل.وأكد المشرف العام على الراليات في المملكة عبدالله باخشب, أن توجيهات صاحب سمو السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أوصت أن تكون مراحل رالي القصيم متنوعة وأن تتم الاستفادة من طبيعة أرض المنطقة التي حباها الله اختلافًاً في التضاريس، مشيراً إلى أن المتسابقين سيخوضون مراحل السباق التي يشاركون بها للمرة الأولى في المنطقة التي تشمل الكثبان الرملية والتضاريس المتنوعة".وتوقع باخشب أن يرتفع عدد المشاركين في النسخة الأولى من رالي القصيم بسبب موقعها الجغرافي، والتضاريس المميزة للمنطقة، مؤكدًا أن ارتفاع عدد المشاركين سيسهم في زيادة مستوى المنافسة بين السائقين.من جانبه بيّن المشرف الفني في الاتحاد السعودي حمود الجابري، أن ما يميز رالي القصيم وجود المراحل بالقرب من مناطق العمران مما يسهم في استمتاع الجماهير بالسباق، في الوقت الذي أكد فيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنّب البقاء بالقرب من مسارات السباق تجنبًا لأي خروج ممكن من السائقين.// انتهى //14:17ت م0098