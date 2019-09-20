الدمام 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسشاركت جمعية جود النسائية الخيرية بالمنطقة الشرقية في معرض الأسر المنتجة "صنعتي 2019" المقام حالياً في معارض الظهران الدولية “الظهران أكسبو” وتنظمه غرفة الشرقية، بـ 34 أسرة منتجة وتاجر صغير، قدمت الأسر من خلاله العديد من المنتجات المتنوعة والصناعات والأعمال اليدوية للوصول إلى فئات مختلفة وبيع وتسويق منتجاتها.وأفادت رئيسة مجلس الادارة الجوهرة المنقور أن الجمعية تشارك بأسرها المنتجة للمرة الخامسة في معرض صنعتي، بهدف تطوير وتمكين الأسر وإتاحة الفرص لهم للتعريف بأعمالهم وابتكاراتهم التي من خلالها استطاعت الأسر التسويق لمنتجاتها بكل مهارة وحرفية لجذب الزوار ولتوفر بذلك عائد اقتصادي يساهم في تشجيعها لإيجاد دخل مستدام.// انتهى //15:16ت م0115