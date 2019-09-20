عرعر 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسبدأت اللجنة النسائية في النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني بفعالية "وطن الشموخ" التي تقدم من خلالها روزنامة من الأنشطة والفقرات المتنوعة من خلال عدد من العروض الثقافية والترفيهية المميزة.وحرصت اللجنة على المشاركة المجتمعية مع العديد من الجهات التي تحرص على التعبير بفخرها واعتزازها بهذه المناسبة الوطنية.وتزخر هذه الفعالية بعدد من الفقرات والعروض منها أوبريت "وطن الشموخ" للشاعر عيادة بن خليل وتضم أربع لوحات إنشاديه الأولى تخص الملك المؤسس والثانية عن الملك سلمان، والثالثة عن سمو ولي العهد والرابعة عن سمو أمير المنطقة ويصاحب هذا الحفل معرض "إنجازات وطن" لجميع إنجازات حكام المملكة .وستشهد هذه الفعالية مشاركة الأسر المنتجة بالتعاون مع السوق الشعبي.ودعت اللجنة النسائية بالنادي الأدبي الثقافي جميع سيدات وفتيات المنطقة لحضور فعالية "وطن الشموخ" التي ستبدأ مساء الأربعاء 26 / 1 / 1441 هـ في مقر النادي الأدبي.// انتهى //15:25ت م0118