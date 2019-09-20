الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل ممثلاً بإدارة التوعية العلمية والفكرية بالفرع برنامج مساجدنا آمنة بنسخته الثانية, وذلك بشرح كتاب القواعد الأربع للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى بــ 23 جامعاً بمنطقة حائل، في إطار البرامج العلمية والدعوية التي يواصل الفرع تنفيذها لتوعية وإرشاد المجتمع وتبصيرهم بأمور دينهم.وبلغ عدد المستفيدين من هذه الدروس ما يقارب 1200 مستفيد ، كما سيقام البرنامج بنسخته الثالثة في شهر ربيع الأول 1441 بإذن الله تعالى في مختلف الجوامع والمساجد بالمنطقة، بتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.مما يذكر أن برنامج " مساجدنا آمنه " من البرامج العلمية والدعوية والإرشادية التي دشنها معالي نائب الوزير الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد خلال زيارته الأخيرة للفرع، وحظي البرنامج بنجاح كبير وتألق خلال تنفيذ النسخة الأولى والثانية منه، حيث يأتي ضمن البرامج المتميزة التي تعنى بترسيخ الأمن الفكري.// انتهى //15:28ت م0119