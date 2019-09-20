رفحاء 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسنفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "حياة" بعد صلاة الجمعة في جامع المناخة بمحافظة رفحاء اليوم، برنامج "الطاولة الدعوية" لتوزيع المواد الدعوية للجاليات, ضمن مشروع "مشوار دعوة" أحد المشروعات التي ينفذها قسم الجاليات.ويأتي ذلك سعيا من المكتب لإيصال الرسالة الإسلامية عبر الدعوة المباشرة وزيارة الأماكن العامة وتوزيع الكتيبات والمنشورات المصرح بها، بالإضافة إلى المطويات في المساجد بلغات مختلفة تعرف بالدين الإسلامي الصحيح ونشر مفاهيمه الكاملة الوسطية.‏// انتهى //15:29ت م0120