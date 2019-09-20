تبوك 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك غداً، محاضرة بعنوان " جهود المملكة في نصرة العقيدة "، وذلك بعد صلاة المغرب بجامع المهاجرين بتبوك.وتأتي هذه المحاضرة التي يقدمها علوان بن سليمان الحربي، ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع الوزارة خلال شهر محرم الجاري، من خلال تقديم عددٍ من الكلمات الوعظية والإرشادية يلقيها مجموعة من المشايخ والدعاة وطلبة العلم في عدد من المساجد والجوامع بالمنطقة.// انتهى //15:31ت م0121