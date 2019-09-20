اليوم الوطني / مطار الشارقة يحتفل باليوم الوطني الـ89 للمملكة
الجمعة 1441/1/21 هـ الموافق 2019/09/20 م واس
الشارقة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس
شارك عدد من كبار موظفي هيئة مطار الشارقة الدولي وممثلي الجهات العاملة به المسافرين السعوديين القادمين إلى المطار احتفالاتهم باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية .
تضمنت الاحتفالات - التي استمرت ثلاثة أيام - توزيع الورود والأعلام السعودية في مشهد يعكس المشاعر الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين والعلاقات المميزة التي تجمعهما.
وعبر الزوار السعوديون عن شكرهم لرئيس الهيئة و الموظفين والعاملين في مطار الشارقة على هذه المبادرة سائلين الله تعالى أن يديم على المملكة والإمارات الأمن والاستقرار .
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15:43ت م
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