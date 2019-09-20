عرعر 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسنفذ النادي التطوعي الطلابي بجامعة الحدود الشمالية مبادرة تطوعية في العناية المساجد تحت عنوان "مساجدنا تستحق الاهتمام", وذلك ضمن برامج عمادة شؤون الطلاب المتنوعة للأنشطة اللاصفية.وأوضحت العمادة أن ذلك يأتي من منطلق اهتمام دولتنا في المساجد والعناية بها على أكمل وجه، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية ‏حيث قام طلاب النادي بتنظيف عدد من المساجد وتطييبها وترتيب المصاحف وتنظيف المرافق والنوافذ وتوزيع علب المنديل.// انتهى //15:53ت م0125