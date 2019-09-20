تونس 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأنقذت وحدات من الحرس البحري بمحافظة المهدية شرق وسط تونس، 26 مهاجرًا غير شرعي بعد تعطل مركبهم في عرض البحر.وأوضح مصدر من الحرس البحري التونسي في تصريح له اليوم، أن المهاجرين التونسيين انطلقوا من شواطئ مدينة جرجيس في اتجاه الأراضي الإيطالية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر، ليتم إنقاذهم من قبل عناصر تابعة للحرس البحري.وأفاد نفس المصدر من جانب آخر، أنه تم إحباط ست عمليات هجرة غير شرعية، انطلاقاً من شواطئ المهدية في ظرف 4 أيام، حيث تم إيقاف 60 شخصًا من قبل الأمن التونسي، وصادر منهم أربع مراكب استعملت للإبحار بشكل غير نظامي.// انتهى //16:05ت م0127