حفر الباطن 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسانطلقت أمس فعاليات اليوم الوطني 89 بمحافظة حفر الباطن في أجواء احتفالية وطنية بحضور عدد كبير من المواطنين والمقيمين والعائلات بالمحافظة والمراكز التابعة لها.وبدأت فعاليات اليوم الأول في جادة الفن المكان المخصص للفنانين التشكيليين لتقديم إبداعهم على عدة مستويات منها اللوحات الجدارية والمعارض والرسم الحي، وفعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم تخصيص ألعاب خاصة وفعاليات تناسب هذه الفئة الغالية على المجتمع، والسيارات التراثية والتي تعكس مستوى التطور الحاصل بالنقل في المملكة وكذلك وجود سيارات تراثية كلاسيكية جذابة ومتنوعة، وألعاب أسرية عبارة عن فعاليات تسهم في زيادة الترابط الأسري بين الآباء والأبناء، ومنطقة التسوق حيث تم إتاحة الفرصة والمجال لأصحاب الأعمال الناشئة والصغيرة لتقديم منتجاتهم لزوار الفعاليات، والجلسات النسائية وهي عبارة عن جلسات حوارية للنهوض بالمرأة السعودية على مختلف المستويات.كما شملت فعاليات السيارات المعدلة التي يتم من خلالها تشجيع الشباب على إبراز قدراتهم التقنية على الابتكار والاختراع، وألعاب الواقع الافتراضي التي تنقل المتلقي إلى عالم افتراضي يزيد من قدرته على تخيل الاشياء وحل المشكلات التي تواجهه عبر تقنيات جديدة، إضافة الى إطلاق البالونات الملونة، ومسرح الطفل الذي يحتضن العديد من الفعاليات المتنوعة والمسابقات وعروض تفاعلية مع الجمهور وخاصة الأطفال والعائلات، والشخصيات الكرتونية وفرق استعراض أطفال التي تقدم العروض الشيقة والاستعراضية والرقصات الشعبية المحببة للأطفال بأزياء تراثية موحدة، والمسابقات الثقافية والحركية والترفيهية التي قدمت العديد من المسابقات الوطنية بهدف زرع القيم والثقافات بطابع ترفيهي، وألعاب خفة وخدع بصرية وهي عروض فنية وخدع بصرية وتم اختيارها بعناية تامة ومخصصة باليوم الوطني، إضافة الى حضانة الطفل بتجهيز مكان مخصص للأطفال دون سن السابعة مجهز بألعاب خاصة بأعمارهم.يذكر أن الفعاليات تستمر 5 أيام وتقام بمنتزه الملك سلمان على طريق الملك خالد على مساحة إجمالية تقدر بـ ٤٥ ألف متر مربع وتحتضن أكثر من ٣٦ فعالية إضافة إلى الفعاليات المصاحبة، وذلك بإشراف ومتابعة صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن.// انتهى //16:42ت م0149