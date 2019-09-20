تبوك 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أمس، ممثلةً بوحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع البرنامج التدريبي " شراكات المدرسة مع الأسرة والمجتمع" , ضمن خطتها التدريبية مستهدفة 39 رائدة شراكة مستجدة ، واستمر على مدى ثلاثة أيام بمقر الابتدائية الـــ 28 بتبوك.وأوضحت مديرة وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع بتعليم تبوك نجلاء مؤذن, أن البرنامج التدريبي هدف إلى رفع الكفايات المهنية لرائدات الشراكة من خلال تضمنه عدة محاور من أهمها التعريف بمفهوم وأهداف مبادرة ارتقاء وأنماط الشراكة وسبل تحقيقها و تحدياتها وطرق مواجهتها, مشيرةً إلى أن البرنامج ركز على مفهوم العمل التطوعي وأنواعه واستعرض مؤسسات المجتمع المحلي لتقديم المزيد من البرامج والفعاليات للشراكة التعليمية في إطار تعزيز دور الأسرة والمجتمع المحلي في العملية التربوية والتعليمية.// انتهى //16:45ت م0151