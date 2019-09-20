صبيا 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأدى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع صلهبه بمحافظة صبيا ، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب حسن بن عبدالفتاح الحازمي من منسوبي القوات المسلحة ، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.وعقب الصلاة نقل محافظ صبيا، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، لذوي وأسرة الشهيد، مؤكدًا أن ما يبذله رجال ومنسوبي القوات المسلحة من عمل بطولي هو محل فخر واعتزاز لدى جميع أبناء الوطن، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده - رحمه الله - في ميادين الشرف ، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة ، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.// انتهى //16:56ت م0153