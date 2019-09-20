حائل 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل كافة الاستعدادات لفعالية اليوم الوطني 89 في مركز جراند مول التجاري بمشاركة إدارات ومكاتب التعليم وبعض المدارس وأركان أندية الحي الترفيهية التعليمية تحت إشراف الفريق التنفيذي لأندية الحي الترفيهية التعليمية وإدارة النشاط الطلابي بنين وبنات.وأوضح مدير عام التعليم بحائل الدكتور يوسف الثويني أن الإدارة حشدت كافة طاقاتها وإمكاناتها لتنظيم الفعاليات بمتابعة ودعم اللجان المنظمة من الزملاء والزميلات في الميدان التعليمي احتفالاً باليوم الوطني تحت شعار "هِمَّة حتى القمة", مشيراً إلى أن العروض والفعاليات الوطنية التي يقدمها طلاب وطالبات تعليم ستنطلق يوم غد وتستمر ثلاثة أيام, بالإضافة إلى تنفيذ أعمال وطنية منها رسم مظاهر اليوم الوطني على مباني التعليم من اللوحات والإضاءة بصورة إبداعية جميلة.من جانبه أكد المستشار التعليمي لمدير عام التعليم ورئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي الترفيهية التعليمية بدر نشاء الرشيدي أن الفعاليات متنوعة وتلبي رغبات الزوار من خلال جناح أندية الحي الترفيهية التعليمية ويضم الأركان الثقافية الوطنية والركن التقني الوطني، والركن الفني الترفيهي، والركن التطوعي الوطني، والاوبريت، وركن الفنون بإشراف الفريق التنفيذي لأندية الحي الترفيهية التعليمية، بالإضافة إلى انطلاق العرضة السعودية التي تواكب الاحتفالات الوطنية في حديقة الأمير سعود بن عبدالمحسن.فيما أوضح مدير النشاط الطلابي يوسف الصلحاني أن برنامج الحفل يشمل العديد من الفعاليات الوطنية منها ركن الهدايا والألعاب وركن مرسم الأطفال والفن الرقمي وركن المهن والحرف التراثية وركن الأعمال الريادية تاريخ وشخصيات استديو الأبطال وركن الخط العربي ومسرح ومكتبة الطفل والفكلور الشعبي والعروض المسرحية والعروض الإنشادية والأغاني الوطنية مؤكداً حرص تعليم حائل على تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن خلال هذه المناسبة وترسيخ هذه القيم داخل المجتمع التعليمي وكافة أفراد المجتمع.وأضاف أن الاحتفال يتضمن فقرات متنوعة منها أنشطة ثقافية وأبريت الوطن ووطن العطاء وأناشيد وقصائد وطنية، مع العديد من الفقرات والمسابقات ، التي تنظمها إدارة نشاط الطلاب الطالبات.// انتهى //17:12ت م0156