نيامي 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسالتقى فخامة رئيس جمهورية النيجر محمدو ايسوفو، بالقصر الرئاسي بالعاصمة نيامي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي.وأعرب رئيس النيجر خلال اللقاء عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، لكل ما تقدمه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العام، مؤكداً تضامنه مع المملكة بالقضايا الإقليمية والدولية كافة، منوهًا بعمق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.// انتهى //17:15ت م0157